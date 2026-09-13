На магистралата: Трима загинаха на място, има много ранени (ОБНОВЕНА СЪС СНИМКИ)
Пострадалите берат душа в болница
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Пострадалите берат душа в болница
Джифадистът прясно положил клетва пред „Ислямска държава“
Други двама са ранени
Трима души бяха застреляни снощи в южния германски град Байройт, съобщи ДПА, позовавайки се на полицията, предаде Дарик. Телата на трите жертви били...