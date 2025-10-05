Пуснаха нови 10 км от Хемус. Мрежата завря от коментари

След като пуснаха новите 10 км от АМ "Хемус" - между пътните възли "Боаза" и "Дерманци", мрежата завря от коментари.

Отсечката от Лот 1 струва 300 милиона лева и по нея могат да се движат превозни средства до 12 тона. Регионалният министър Иванов обеща аутобанът да бъде напълно завършен най-късно до 2030 година.

Коментарите на шофьорите:

Петко Михайлов: "Добре е, магистралата е идеална. Сега минах по нея и ми харесва, много добре".

Ива Гавраилова: "Пътувам често до Сърбия. Карам в дясна лента и бих казала, че тази е по-неподдържана".

Иван Методиев: Добре е тази отсечка, но докато не пуснете цялата магистрала, всичко е безсмислено. Не върши работа нито за плевенчани, нито ловчанлии, да не говорим за търновлии или пътуващите посока Варна.

Павел Драгойчев: Тази магистрала много се забави. Сегашната отсечка поне отклонява движението от едни от най-опасните участъци в страната.

Армян Войников: Да припомням ми, че трябваше по това време да е готова изцяло и до Варна да се пътува по автомагистрала. Вие за балами ли ни вземате?! Строите 60 км 5 години, а остават още над 200км за строеж. Как ще е готова през 2029?

Дамян Аргиров: 5 години седя непипнат този път. Кики и Кокорчо колко километра построиха: Зироу. Значи са прибрали 100 процента от паричките.

Елеонора Свиленова: За Русе - Търново и магистрала Струма въобще не се говореше, когато Хемус беше започната. И какво се случи? Интересни неща стават у нас, нали? Оказа се, че е по-важно да е удобно на парвенютата, пътуващи до Гърция, отколкото за цяла Северна България - двигателят на тази територия.

