Шишков: Олигархията цъфти върху незаконни строежи

Регионалният министър Иван Шишков отправи тежки обвинения за връзки между олигархични кръгове, политическата власт и незаконното строителство в комплекса „Баба Алино“ край Варна. Пред бТВ той обяви, че олигархията в България действа на международно, национално, регионално и местно ниво, а държавата е била завладяна от цяла пирамида от зависимости.

Шишков насочи част от отговорността към кмета на Варна Благомир Коцев и предупреди, че подобен модел се вижда и при строителството на магистрала „Хемус“. Министърът категорично заяви, че фирмите няма да получават нови плащания, докато не бъде променена методиката за индексация на строителните договори.

„Баба Алино“ засенчи добрите новини

Според Шишков скандалът край Варна е успял да измести дори положителните новини в страната. Той свърза случващото се около комплекса с възможно пране на пари и заяви, че за подобни операции в България очевидно е била създадена благоприятна среда. „По-големият кръстопът в България е кръстопътят на олигархията. Олигархията цъфти в България“, заяви регионалният министър.

Той определи местната олигархия като достатъчно силна, за да действа заедно с национални кръгове и да блокира работата на институциите. Обвиненията за пране на пари са позиция на Шишков, като по тях към момента няма публично обявено съдебно заключение.

При проверка в местността Баба Алино край Златни пясъци бяха установени 104 построени или строящи се сгради върху терен от около 100 декара, за които според Община Варна няма издадени разрешения за строеж. Инвеститорът КУБ Корпорация отхвърли твърденията за незаконно строителство и определи случая като преекспониран и манипулиран.

Обвинение към кмета на Варна

Шишков заяви, че общината е трябвало да спре строителството много по-рано. По думите му кметът Благомир Коцев не е предприел необходимите действия, въпреки че процесът е продължавал дълго време.

Министърът посочи, че през 2025 г. е имало и опит за приемане на подробен устройствен план, който би могъл да отвори път към узаконяване на сградите. Според него незаконните постройки трябва да бъдат премахнати, но заповедите за това са от компетентността на кмета, а не на Дирекцията за национален строителен контрол.

„Като си градоначалник на голям град, трябва да имаш силите и куража да се бориш“, заяви Шишков.

Той обвини политически сили и институции, управлявали общината и държавата през годините, че са проявявали „организирана слепота“. Проверките обхващат ВиК, екоинспекцията и удостоверенията за търпимост, въз основа на които част от имотите са били нанесени в кадастъра и впоследствие продавани.

Нов сблъсък за „Хемус“

Регионалният министър прехвърли атаката и към строителството на магистрала „Хемус“. Той припомни, че още през 2021 г. проверка на ДНСК е установила строителни дейности в четвъртия лот без необходимите разрешения.

По думите му впоследствие разрешение за строеж е било издадено от тогавашния регионален министър Иван Иванов. Шишков заяви, че е подал сигнал до прокуратурата за случая.

Иван Иванов отхвърли обвиненията и определи представената от наследника му информация като изкривена. Според него извършена проверка на ДНСК е показала, че към момента на встъпването му в длъжност не е имало незаконно строителство.

Спорът стъпва върху проблем, известен от години. Още през 2021 г. държавата призна, че строителни дейности по части от лотове 4 и 5 са били извършвани преди приключването на всички законови процедури, а през 2023 г. Шишков обяви, че незаконното строителство обхваща между 20 и 25 процента от лот 4 и част от лот 5.

Шест лота стоят, авансите са платени

Шишков заяви, че шест от лотовете на „Хемус“ на практика не се строят, въпреки че значителни средства вече са били дадени авансово. Според него парите са раздавани, преди държавата да осигури готови проекти, разрешения и реален фронт за работа.

„Имаше дадени пари, а нямаше проекти. Магистралите не се строяха, а се разплащаха“, заяви министърът.

Той припомни, че на 15 декември 2025 г. предишното правителство е одобрило методика за индексация на строителните договори. Според Шишков тя е позволявала да се увеличават и вече изплатени аванси, включително средствата за „Хемус“.

Министърът изчисли, че само по разглеждания случай обществото е можело да плати още около 14 млн. евро. Правителството на Румен Радев е спряло плащанията по старата методика и е започнало подготовката на промени.

„Няма да индексираме авансите в пътното строителство. Големият проблем е опитът да ни откраднат парите. Държавата няма пари, бюджетът е пробит“, предупреди Шишков.

Фирмите първо трябва да построят платеното

Регионалният министър беше категоричен, че строителните компании няма да получат допълнителни средства, преди да изпълнят участъците, за които вече са взели аванси. Те трябва да работят по договорените цени, а едва след това държавата ще обсъжда условията за довършване на магистралата.

Шишков определи „Хемус“ като символ на модел, при който публични средства са били раздавани без достатъчна готовност за строителство. По думите му политиците са създали и отгледали хора, които впоследствие са използвали системата, за да отклоняват парите за магистралата.

Той свърза разкриването на цялата истина със заявената от „Прогресивна България“ реформа на съдебната система. Според него едва след промяна в правосъдието ще стане ясно какво се е случило със сигналите, разследванията и средствата за „Хемус“.

Новите магистрали отиват на концесия

Шишков заяви, че правителството възнамерява да промени изцяло модела за изграждане на нови магистрали. Частният инвеститор ще строи със собствени средства, ще управлява пътя за определен период и ще събира такси, след което обектът ще остане на държавата.

Сред проектите, за които се предвижда концесионен модел, той посочи магистралите „Черно море“, „Рила“ и направлението от Русе към Маказа. Концесионно строителство се обсъжда и за тунела под Петрохан, докато „Хемус“ трябва да бъде довършена със средства от държавния бюджет.

По думите на министъра новите трасета могат да бъдат изградени в срок от около година и половина, ако подготовката, проектирането и концесионните процедури бъдат ускорени. Това е политическа прогноза, а не вече приет строителен график, като реалният срок ще зависи от отчужденията, екологичните оценки, проектната готовност и интереса на инвеститорите.

Случаите „Баба Алино“ и „Хемус“ изглеждат различни, но поставят един и същ въпрос - как огромни строежи могат да напредват с години, докато всички контролни институции твърдят, че не са видели проблема. Острите обвинения на министъра ще имат стойност само ако бъдат последвани от документи, наказания и възстановяване на публични средства. В противен случай държавата отново ще произведе много шум около беззаконието, но нито една присъда за хората, които са го допуснали.

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