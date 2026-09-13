Разкриха по-голяма далавера от Баба Алино. Главният секретар на МВР проговори
В най-апетитния район на Варна строили с фалшиви документи
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В най-апетитния район на Варна строили с фалшиви документи
Регионалният министър свърза „Баба Алино“ със зависимости на местно, национално и международно ниво
Бареков кани Христо Иванов да ходят на 11 август на гости на гурото на градската десница
Събориха без бой 22 незаконни къщи, Зюмбюла събра тухли за 3 стаи и коридор
Благоевград. Кампанията на община Благоевград по узаконяване на изградените незаконно строежи година набира сила. Въпросните постройки са вдигнати до...
Благоевград. Нови 4 сгради в благоевградския квартал „Освобождение" ще бъдат узаконени до края на този месец. С тях общият брой на издадените актове о...
София. Отговорността за вдигането на незаконен строеж и за премахването му от общините или органите на ДНСК вече ще се наследява. Това е една от внесе...
София. Комисията по правните въпроси в парламента гласува единодушно проекта за решение, за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане...
София. Депутатите отложиха приемането на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи. Мораториумът се отлага,...