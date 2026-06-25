Рим и Париж влизат сякаш в брачен съюз

Франция и Италия са естествени и необходими един на друг партньори, като двустранното им сътрудничество навлиза в нов, по-дълбок етап. Това заяви френският президент Еманюел Макрон по време на официалната среща на върха с италианската премиерка Джорджа Мелони, провела се в живописния френски град Антиб на брега на Средиземно море. Това е първата официална среща на върха между двете държави от влизането в сила на историческия Договор от Куиринале през 2021 г. и е толкова потла, сякаш двамата лидери влизат в брачен съюз. Еманюел Макрон и Джорджа Мелони чертаят общо бъдеще, разбира се, безоблачно.

Стратегическо партньорство и отбрана

Лидерите на двете водещи средиземноморски сили проведоха разговор на четири очи, последван от срещи между министрите от двете делегации. По време на разговорите бяха взети ключови решения за засилване на съвместната сигурност и европейската отбрана. Двете държави планират да задълбочат стратегическото си партньорство в сектора на космическите технологии чрез съвместни проекти за ракети и зенитно-ракетни комплекси, както и чрез изграждането на общи предприятия. Макрон обърна специално внимание и на икономическите отношения, като подчерта, че през 2025 г. стокообменът между Париж и Рим е надхвърлил 100 милиарда евро, което е съпроводено и от значителни взаимни инвестиции.

Обща позиция по международните кризи

Макрон и Мелони обсъдиха горещите глобални конфликти, като Украйна, Иран и Ливан. По отношение на Ливан френският президент обяви инициатива за създаване на нова коалиция, съвместно с ЕС и САЩ. Целта на новия механизъм, който да наследи мисията ЮНИФИЛ на ООН, е укрепване на ливанския суверенитет и предотвратяване на регионална ескалация.

Бизнес форум и френско-италианско сътрудничество

Паралелно със срещата на политическо ниво, в съседния град Льо Кан се проведе мащабен френско-италиански бизнесфорум. В него се състояха над 100 срещи между компании от двете страни, фокусирани върху енергетиката, транспорта, полупроводниците и европейския суверенитет. Подписани бяха и ключови меморандуми за партньорство в сферата на висшата мода и външнотърговските инвестиции.

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