Напрежение в Унгария. Мадяр с извънредни мерки

На извънредна сесия на унгарския парламент премиерът Петер Мадяр заяви, че неговото правителство ще инициира отстраняването на президента Тамаш Шуйок, като внесе конституционна поправка, предаде Ройтерс. Правителството ще започне мащабна конституционна реформа през есента, допълва агенцията, цитирана от БТА.

В речта си пред депутатите премиерът посочи също, че кабинетът му ще предприеме широк набор от икономически, политически и правни мерки за изкореняване на корупцията в Унгария. Сред тях е и създаването на нова институция – Национална служба за защита и възстановяване на активи.

Припомняме, че в началото на юни Петер Мадяр заяви намерението си да отстрани президента чрез промяна в основния закон, след като изтече срокът, който премиерът даде на Шуйок да подаде доброволно оставката си.

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