Революция. На кого взима хляба Величков в ЦСКА

Бойко Величков ще поеме цялата спортно-техническа власт в ЦСКА. Той е новият спортен директор на клуба.

Величков ще бъде отговорен за трансферите в клуба. Над него в това отношение остават единствено собствениците на "червените". Изпълнителният директор Радослав Златков няма да има нищо общо с привличането на нови футболисти, гласи информацията на "Спортал".

Неговите функции са свързани с всички административни, организационни, правни и финансови процеси в клуба. Неотдавна Величков беше спортен директор в Пирин Благоевград и има опит на поста също в столичния Локомотив.

