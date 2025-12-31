Изненадващи новини за Джошуа след катастрофата

Бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа може никога повече да няма „апетит“ да се бие отново, след като оцеля на косъм след автомобилна катастрофа, която уби двама от най-добрите му приятели, смята промоутърът на Тайсън Фюри, Франк Уорън.

36-годишният Джошуа е бил пътник на задната седалка на черен Lexus, когато той се е блъснал в спрял камион на магистралата Лагос-Ибадан в Макун, Нигерия, в понеделник, трагично отнемайки живота на Сина Гами и Латиф Айоделе.

Двукратният световен шампион в тежка категория е бил на гости на семейството си в Нигерия като част от едноседмична почивка, с цел да възобнови тренировките преди битка в края на март.

Но с опасенията, че контузиите му са по-лоши от обявените, съчетано с психическата травма, остава неясно дали Джошуа ще бъде достатъчно здрав или ще иска да се върне на ринга.

„Това е ужасен момент за всички замесени и се надявам, че Ей Джей е излязъл от него физически добре“, каза Уорън пред ITV News.

„Но психиката е друг проблем. Дори не знам дали ще има апетит да се бие отново или дали ще се бие отново, това е нещо, което само времето ще покаже.“

Битка между Джошуа и Тайсън Фюри, представляван именно от Уорън, отдавна се планира, но сега не е ясно дали ще се състои.

Източници, близки до Джошуа, който за последно се би с Джейк Пол преди по-малко от две седмици, казват, че той ще остане в болница за Нова година и поне още няколко дни.

