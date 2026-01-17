България и Ирландия търсят общ глас за бъдещето на европейското земеделие

В навечерието на ключови дебати за бъдещето на европейското земеделие България засилва диалога си със свои стратегически партньори в Европейския съюз. В центъра на вниманието е Общата селскостопанска политика след 2027 г. – нейният бюджет, структура и способността ѝ да гарантира доходи за фермерите и продоволствена сигурност за целия съюз.

Общата селскостопанска политика след 2027 г.

Министърът на земеделието и храните Георги Тахов проведе работна среща с ирландския министър на земеделието, храните, рибарството и морското дело Мартин Хейдън, на която двамата обсъдиха визията за бъдещата Общата селскостопанска политика след 2027 г. Срещата се проведе в контекста на предстоящото председателство на Република Ирландия на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2026 г., когато преговорите по ОСП се очаква да навлязат в решаваща фаза.

За България този диалог е от особено значение, тъй като дава възможност страната ни да се запознае с приоритетите и амбициите на Ирландия по отношение на управлението на преговорния процес в Съвета и да търси съвпадение на позиции още в ранен етап.

Силна, автономна и добре финансирана ОСП

По време на разговора министър Тахов потвърди последователната позиция на България, че Общата селскостопанска политика трябва да бъде запазена като силна и автономна политика, структурирана в два стълба и със самостоятелен бюджет. Той подчерта, че финансовата рамка на ОСП трябва да гарантира необходимата доходност на земеделските стопанства и устойчивостта на сектора в дългосрочен план.

Българският министър акцентира и върху значението на директната подкрепа на ниво стопанство, която следва да бъде в достатъчни размери, за да подпомага доходите на всички земеделски производители, независимо от техния мащаб и специализация.

Сходни позиции и общи цели с Ирландия

От своя страна министър Мартин Хейдън изрази задоволство от проведената среща и подчерта, че българските и ирландските фермери споделят сходни виждания за ролята на Общата селскостопанска политика. По думите му ОСП остава ключов инструмент за гарантиране на продоволствената сигурност на Европейския съюз и за стабилността на земеделските общности.

Ирландският министър също постави акцент върху необходимостта от стабилен и дори увеличен бюджет за ОСП, който да отговори на нарастващите предизвикателства пред сектора – от климатичните промени до пазарната нестабилност.

Регионално и двустранно сътрудничество в аграрния сектор

В рамките на същото посещение заместник-министърът на земеделието и храните Лозана Василева проведе среща с министъра на земеделието, горите и развитието на селските райони на Република Косово Имри Демелези. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в аграрния сектор, както и българския опит в прилагането на ОСП, програмата САПАРД и функционирането на Разплащателната агенция.

По време на визитата си в Берлин заместник-министър Василева участва и в среща на министрите на земеделието от държавите в Югоизточна Европа, организирана от Постоянната работна група за регионално развитие на селските райони в Югоизточна Европа (SWG). Срещата постави акцент върху регионалното сътрудничество и обмена на добри практики като важен елемент от устойчивото развитие на земеделието в региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com