Почина легендарен кмет

Починал е бивш легендарен кмет на пловдивското село Труд. Костадин Кирков е издъхнал внезапно днес, на 78-годишна възраст.

Той е дългогодишен кмет и обществен деец на село Труд. Бил е начело на селото един мандат през 1976–1978 г. и последователно три мандата в периода 1999–2011 г.

През първия си мандат активно участва в изграждането на канализацията и цялостното асфалтиране на уличната мрежа на селото. В следващите три мандата под негово ръководство се изграждат параклиса „Св. Богородица“, районното полицейско управление, обновява се стрелбищния комплекс, пуска се автобусна линия №1 Пловдив–Труд (а след нейното прекратяване – маршрутна линия №5), създава се детска млечна кухня за с. Труд и околните села.

Той поставя началото и на ежегодния есенен събор „От извора“ за автентичен фолклор и традиции. Оставя след себе си ярка следа като отдаден радетел за развитието на родното си място и неговата общност.

Опелото ще се състои на 23 октомври (четвъртък) в църквата „Света Троица“ в село Труд, съобщава "Марица".

