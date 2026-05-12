Министър каза как ще се спират мошениците с храните

За да има българска продукция, трябва адекватна цена. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на заседание на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси, на което бяха разгледани предложенията за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията.

Той подчерта, че Министерството на земеделието и храните напълно подкрепя законодателните инициативи за овладяване на цените на храните и ограничаване на нелоялните търговски практики.

Министър Абровски посочи, че основен приоритет за МЗХ е създаването на по-сигурна и предвидима среда за българските производители и преработватели, така че те да могат устойчиво да развиват дейността си и да увеличават присъствието на български храни на пазара.

По думите му предвидените промени, свързани с нелоялните търговски практики, ще дадат по-голяма сигурност и възможност на българските производители и преработватели да отстояват мястото си по веригата на доставки и да увеличават дела на родната продукция.

Министър Абровски коментира и секторния анализ на Комисията за защита на конкуренцията, според който един от основните проблеми е недостигът на българска продукция.

„За да достига повече българска храна до потребителите, производителите и преработвателите трябва да се чувстват защитени и да работят при справедливи пазарни условия“, заяви той.

В заключение министърът отбеляза, че усилията на МЗХ са насочени към създаване на условия, при които българските производители и преработватели да бъдат по-конкурентоспособни, а българските потребители да имат по-широк достъп до качествена родна храна, съобщават от пресцентъра на земеделското министерство.

