Казанлък представи културното си наследство пред най-големия румънски туроператор

Днес, от името на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, председателят на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов посрещна представители на най-големия румънски туроператор „Кристиан тур“ и им представи тракийските гробници „Оструша“ и „Голяма Косматка“.
Румънските гости останаха впечатлени от двете могили и видяха изключително подходяща дестинация за включване в туристическите маршрути на компанията.
Посещението идва дни след съобщението за нова директна авиолиния от 1-ви откомври Букурещ – София на румънската авиокомпания AnimaWings.
Очаква се Казанлък да бъде включен в маршрутите на „Кристиан тур“.
Сътрудничеството с водещи туроператори от региона е важна стъпка към популяризирането на културното наследство на Казанлък и утвърждаването му като целогодишна туристическа дестинация.
