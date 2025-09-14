Казанлък представи културното си наследство пред най-големия румънски туроператор

Днес, от името на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, председателят на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов посрещна представители на най-големия румънски туроператор „Кристиан тур“ и им представи тракийските гробници „Оструша“ и „Голяма Косматка“.

Румънските гости останаха впечатлени от двете могили и видяха изключително подходяща дестинация за включване в туристическите маршрути на компанията.

Посещението идва дни след съобщението за нова директна авиолиния от 1-ви откомври Букурещ – София на румънската авиокомпания AnimaWings.

Очаква се Казанлък да бъде включен в маршрутите на „Кристиан тур“.

Сътрудничеството с водещи туроператори от региона е важна стъпка към популяризирането на културното наследство на Казанлък и утвърждаването му като целогодишна туристическа дестинация.

