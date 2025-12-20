Ето колко ще струва билетчето за градския транспорт в София

Столичани вече знаят как ще плащат за градски транспорт след въвеждането на еврото. Цените на билетите и картите в София са обявени и изненадата е приятна – поскъпване няма, а при някои превозни документи дори има леко понижение заради закръгляване надолу, предава Нова телевизия.

Еднократният билет, който в момента струва 1,60 лв., ще бъде 0,80 евро.

Еднодневната карта ще се продава за 2 евро вместо сегашните 4 лева.„

Нощният билет също поевтинява и ще струва 1 евро.

Картите – без удар по джоба

Месечната карта за всички линии, която сега е 50 лева, ще бъде 25,50 евро.

Без скрито поскъпване

От отговорните институции подчертават, че цените не се вдигат, а са изчислени по официалния курс с прилагане на закръгляване в полза на пътниците.

Целта е преминаването към еврото да бъде плавно и без допълнително поскъпване на цените за гражданите.

Новите цени ще влязат в сила от догодина, заедно с въвеждането на разплащанията в евро, като валидността и условията за използване на билетите и картите остават непроменени за гражданите.





