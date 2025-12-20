Ново бедствие сполетя бизнесмена от Царево, чиято каса отнесе потопът

Сервизът, който бе погълнат от адски пожар вчера в Царево, е същият този, чиято мистична каса бе отнесена по време на голямото наводнение на 3 октомври, научи Флагман.бг.

Както вчера съобщихме, около 17 ч. заради производствен инцидент пламна работно хале, намиращо се в кв. Василико. Вследствие на пожара всичко е унищожено – имущество за стотици хиляди левове.

По информация на Флагман.бг базата е на местния сервиз „Авто Яни“, който придоби национална популярност, след като през октомври големият потоп отнесе фирмената му каса и предизвика същинска златна треска в Царево.

За именето на „Авто Яни“ се носеха легенди, че едва ли не вътре има няколко милиона и злато.

Собственикът Яни Илиев твърдеше, че в трезора били съхранявани само фирмени документи и 30-ина хиляди лева в брой. Никой обаче не му повярва, тъй като междувременно на плажа буквално започваха да извират пари. Стотици ровеха като бобри в тинята и вадеха столевки петдесетолевки.

В крайна сметка се оказа, че парите са от офисите на Ритейл парка в Царево и много вероятно от хипермаркет Лидъл, който също пострада при потопа. Касата на „Авто Яни“ бе открита непокътната 20-ина дни по-късно. Вчера обаче ново бедствие сполетя местния бизнесмен.

