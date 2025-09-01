Атанасов се развихри! Нова атака срещу ДАНС

ПП-ДБ си намериха нов повод за атака срещу ДАНС и правителството

Председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов поиска оставката на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев заради предполагаемата хибридна руска атака срещу самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до летище Пловдив.

"Във връзка с хибридната руска атака срещу самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до летище Пловдив, лишавайки го от възможност да използва електронни навигационни средства при кацането си на летището и застрашавайки по този начин живота и здравето на главата на изпълнителната власт на ЕС, призовавам за незабавно отстраняване на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев, за спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС, на което компетентните органи и служби да докладват какви са причините за този провал на системите за сигурност и да планират действия за бъдещо предотвратяване на подобни рискове и посегателства срещу националната и международната сигурност“, се казва в изявление на лидера на ДСБ.

Той също така настоява в сряда премиерът Росен Желязков да бъде изслушан в Народното събрание относно състоянието на системата за защита на националната сигурност, включително и авиационната, и противодействието на заплахите, произтичащи от дейността на руските специални служби на територията на страната.

