Нова промяна по Дунав. Ключов ферибот към Румъния спря работа
Техническата повреда при Свищов-Зимнич пренасочва вниманието към другите маршрути, докато трафикът по границите остава спокоен
Следете всички новини, анализи и коментари за Преустановяване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Техническата повреда при Свищов-Зимнич пренасочва вниманието към другите маршрути, докато трафикът по границите остава спокоен
Авиокомпанията искрено се извинява на своите пътници за причиненото неудобство
Поради усложнената зимна обстановка е преустановено движението на влаковете в осем железопътни участъка на страната. Причините за прекъсването на влак...