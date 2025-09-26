Калин Стоянов за Радев: гладна кокошка просо сънува

Депутатът от ДПС НОВО НАЧАЛО Калин Стоянов отново с остра реакция срещу нападките на държавния глава Румен Радев.

Днес отново станахме свидетели на поредното „съскане“ срещу правителството от върховния разединител на нацията Румен Радев. С добре познатата си злоба и ненавист-основни черти на характера му, той обясняваше колко „добронамерен“ бил към българското правителство. Това се нарича лицемерие!

Радев, който се тресе от гняв, защото страната има редовен кабинет, а не назначен от него, за да може еднолично да упражнява властта, говори за „подадена ръка към кабинета“. Ясно е, че с двуличното си поведение той преследва една единствена цел-сваляне на правителството. Но, както казва народът, „гладна кокошка, просо сънува“. А в случая, понеже Радев има афинитет към морковите, по-точно е: „гладен заек, морков сънува“.

В стил „самохвалко“ той разказва как организирал кръгли маси с бизнеса и образователни институции, как „привличал инвестиции“, а на всички е ясно, че в Европа е „персона нон грата“. Дори се похвали, че свършил работата на правителството в Япония. Но никой не иска той да върши нечия работа, защото най-много да договори нова катастрофална сделка като тази с „Боташ“, с която ще остане в историята.

Хвали се, че подписал декларация, но подобни документи са запазена марка за неговите политически рожби ПП, от които впоследствие се отрече. Декларации, меморандуми, „санитарни документи“, технически председатели на НС, този речник на Радевите съмишленици добре показва докъде я докараха. С декларации работа не се върши, трябват смели и решителни действия, с каквито Радев не може да се похвали.

Надявам се, че Радев прави разлика между „разбягване“ и „избягване“. Да, нормално е всички да го избягват, както управляващите у нас, така и политическите лидери в Европа и по света. Но „разбягването“ е характерно за най-близките до него хора, които не се поколебаха да се отрекат от него и официално да напуснат сградата на „Дондуков“ 2.

Господин Радев, успокойте се! На хоризонта не се виждат предсрочни парламентарни избори, колкото и да бленувате за тях, с цел осигуряване на “моркови” за вас и вашата клика!!!

