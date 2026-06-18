Изненада! Тръмп благодари на Си и Путин

Доналд Тръмп благодари на Си Цзинпин и Владимир Путин за войната с Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи президентите на Китай и Русия като "неутрални" по време на напрежението в Близкия изток, като заяви, че не са осуетили усилията му да ограничи ядрените амбиции на Техеран, предаде Ройтерс.

"Просто искам да им благодаря, защото те направиха нещата много по-добри“, каза Тръмп след приемането на споразумение за прекратяване на огъня в конфликта в Иран.

Говорейки на пресконференция на срещата на върха на Г-7 в Евиан вчера Тръмп заяви пред репортери, че е благодарен на лидерите, че са останали настрана от конфликта.

"Искам да благодаря на Китай, на президента Си. Бях с него и той остана неутрален, напълно неутрален и го оценявам", каза Тръмп. "И искам да благодаря на Владимир Путин, той беше много неутрален. Можеха да направят нещата за нас много по-трудни", допълни той.

Коментарите на Тръмп контрастираха с коментарите му за съюзниците на САЩ от Япония до Европа, които той критикува, че не са помогнали с военна операция или последващи усилия за разчистване на Ормузкия проток, блокирания от Иран морски търговски път.

Москва и Пекин поддържат тесни връзки с Техеран, отбелязва Ройтерс, предава БТА.

Русия заяви, че войната може да доведе до надпревара в ядреното въоръжаване в Близкия изток. Пекин осъди атаките на Вашингтон срещу Техеран като грубо нарушение на суверенитета на страната. Служители на американското разузнаване оценяват, че Пекин е снабдявал Техеран със стоки с потенциални военни приложения, твърдят запознати с въпроса. Петролните рафинерии на Китай са били основните клиенти на Иран по време на конфликта, пренебрегвайки санкциите на САЩ. Но Тръмп заяви, че Си е бил полезен за разрешаването на конфликта и е избягвал изпращането на "големи оръжия" или преносими ракети земя-въздух.

"Можеха да изпратят петролен кораб с шест разрушителя от всяка страна. Не го направиха. Президентът Си ми помогна. Той се опита да помогне и мисля, че вероятно е помогнал за разрешаването на проблема", каза Тръмп.

В изявление говорител на китайското посолство във Вашингтон заяви, че позицията на Пекин е била "последователна" и че те са "работили неуморно за прекратяване на бойните действия и за мир".

Руското посолство във Вашингтон не отговори веднага на искане за коментар.

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