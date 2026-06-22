САЩ удариха кораб в Карибско море: Има загинали

Американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удар по плавателен съд в Карибско море, при което са загинали двама души. Според техните твърдения, съдът е бил управляван от "организации, определени като терористични", предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

В съобщението не се уточнява за кои организации става дума.

Южното командване на САЩ заяви, че при операцията няма пострадали американски военнослужещи. Загиналите бяха описани като "наркотерористи", без да бъдат дадени допълнителни подробности.

Това е поредната от серията нападения, осъдени от правозащитни организации като "убийства без съд". Администрацията на американския президент Доналд Тръмп твърди, че действията ѝ са насочени срещу "наркотерористи", припомня Ройтерс.

Според Южното командване шестима мъже са оцелели след удара, като е уведомена Бреговата охрана на САЩ да извърши издирване и спасяване на оцелелите.

"Разузнаването потвърди, че плавателният съд се е движил по известни маршрути за наркотрафик в Карибите и е участвал в операции по наркотрафик", заявиха американските военни в Екс.

Използването на армията за нападения срещу заподозрени в наркотрафик съдове представлява рязко отклонение от традиционния подход на САЩ към подобни случаи, отбелязва Ройтерс.

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