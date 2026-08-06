81 години след Хирошима: Япония отправи силен призив

С възпоменателна церемония и минута мълчание японският град Хирошима отбеляза 81 години от първата в историята атомна бомбардировка. По време на церемонията прозвучаха категорични призиви към световните лидери да се откажат от войните и от политиката на ядрено възпиране, съобщи Асошиейтед прес.

На церемонията в Мемориалния парк на мира кметът на Хирошима Кадзуми Мацуи предупреди, че оправдаването на ядрените оръжия и възприемането на силата като средство за гарантиране на националната сигурност могат да доведат до нови трагедии.

„Все още твърде много политически лидери смятат ядреното възпиране за реалистичен подход. По този начин насилието се легитимира, а светът се отдалечава от целта за бъдеще без ядрени оръжия“, заяви Мацуи.

Възпоменанието събра около 50 000 души, сред които представители на близо 120 държави и територии, включително САЩ и Иран. Точно в 8:15 часа – моментът, в който на 6 август 1945 г. американският бомбардировач B-29 хвърля атомната бомба над Хирошима, присъстващите запазиха минута мълчание, а Камбаната на мира огласи мемориалния парк.

За първи път като министър-председател на церемонията присъства Санае Такаичи. Тя заяви, че Япония ще продължи да работи за свят без ядрени оръжия, но чрез „реалистичен подход“ в рамките на Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

Тазгодишното възпоменание се проведе на фона на засилени дискусии дали правителството няма да преразгледа следвоенните принципи, които ограничават ядрената политика на Япония. Очаква се по-късно тази година кабинетът да представи промени в отбранителната стратегия, като сред обсъжданите варианти е отпадане на забраната за внасяне на ядрени оръжия на японска територия. Макар Такаичи да подчерта, че страната досега е спазвала тези принципи, тя не даде категорична гаранция, че те ще останат непроменени.

Оцелелите от атомната атака изразиха тревога от нарастващата международна подкрепа за ядреното възпиране. Япония продължава да разчита на американския ядрен чадър за своята сигурност и отказва да подпише Договора за забрана на ядрените оръжия или да участва като наблюдател в неговите срещи.

На 6 август 1945 г. атомната бомба над Хирошима убива около 140 000 души и превръща града в руини. Само три дни по-късно втора атомна бомба е хвърлена над Нагасаки, където загиват още около 70 000 души. На 15 август Япония капитулира, с което приключва Втората световна война.

Днес живите свидетели на трагедията са едва 91 105 души, а средната им възраст вече надхвърля 86 години. Те предупреждават, че с всяка изминала година живата памет за ядрената катастрофа избледнява, което прави още по-важно посланието за мир и недопускане на подобна трагедия отново.