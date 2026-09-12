Хирошима пазила десетилетия наред тайна, родена в ядрения огън
Учените откриха рядък материал, формиран при над 7000 градуса и светкавично охлаждане
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Учените откриха рядък материал, формиран при над 7000 градуса и светкавично охлаждане
Възпоменанието събра около 50 000 души
Учени откриха уникален сплав от шест метала в стъклени частици, оцелели в пясъците на залива
Минута мълчание в Хирошима
Русия и Беларус не са поканени на церемонията
Куклата предизвиква асоциации с трагедията от Хирошима
Най-богатите страни в света представят сметката
Близо 220 000 души загиват при атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки
Япония отбелязва 71 години от бомбардировката над Хирошима по време на Втората световна война. При атаката с уранова бомба, носеща кодово име "Малчуга...
Американският президент Барак Обама направи историческо посещение в Мемориалния парк на мира в Хирошима, с което стана първият действащ държавен глава...
Барак Обама ще стане днес първият действащ президент на САЩ, посетил Хирошима, съобщават Асошиейтед прес и БНР. На 6 август 1945 г., в края на Вторат...
Американският президент Барак Обама ще направи историческо посещение в японския град Хирошима. Това ще е първата визита на американски държавен глава...
Такаши Коидзуми, посланик на Япония На 10 и 11 април 2016 г. в Хирошима, Япония, се проведе среща на външните министри на страните от Г-7 , на която...
Външните министри на Г-7 и Европейския съюз отдадоха почит на загиналите пред мемориала в Хирошима
Япония почете загиналите преди 70 г. от американската атомна бомбардировка над Хирошима. В церемониите участваха премиерът Шиндзо Абе и много чуждестр...
Днес се навършват 70 години от атомната бомбардировка в японския град Хирошима. В утрото на 6 август 1945 година американския бомбардировач B-29 "Енол...
Светът не бива да забравя как преди 70 г. Хирошима и Нагасаки бяха изпепелени Тази година се навършват 70 години от атомната бомбардировка над Хироши...
Тридесет и девет души са загинали в следствие на свлачището в японската префектура Хирошима. Това съобщи телевизионният канал NHK и уточни, че до моме...
Днес се навършват 69 години от военна операция при която се хвърля атомната бомба над Хирошима, най-зловещото оръжие отнело живота на десетки хиляди х...
Атланта. На 93-годишна възраст в американския щат Джорджия е починал Теодор Ван Кърк "Холандеца", последният член на екипажа на самолета, пуснал атомн...