Военна тревога в цяла Румъния! Втори удар

Нов сериозен инцидент взриви спокойствието в съседна Румъния, след като втори безпилотен апарат бе открит в рамките на едно денонощие в непосредствена близост до границата с Украйна. Министерството на националната отбрана в Букурещ официално потвърди, че дронът е локализиран в окръг Тулча, в района на стратегическото селище Плауру и обяви военна тревога в цяла Румъния.

Експлозия край планината и отцепени зони

Тревогата бе обявена броени часове след като военните откриха останки от първия апарат, паднал по обяд близо до село Греч в планината Мъчин. Специалните части установиха следи от сериозно горене на ограничена площ, а районът незабавно бе отцепен от сили за сигурност. Към новата гореща точка в Плауру спешно е изпратен специализиран екип на министерството, който вече е обезопасил цялата зона.

Войната на Русия по Дунав и дипломатически скандал

Напрежението по 650-километровата граница между Румъния и Украйна ескалира драстично заради непрестанните руски атаки срещу украинските пристанища на река Дунав. Това е поредно тежко нарушение на въздушното пространство на страна членка на НАТО и Европейския съюз. Припомняме, че само в края на юли пилоти на румънските ВВС с изтребители F-16 бяха принудени да свалят три дрона. Тогава руският посланик беше извикан на килима в Министерството на външните работи в Букурещ заради намерени фрагменти с руски надписи, а дипломат от мисията на Руската федерация бе обявен за персона нон грата и изгонен от страната.

Москва отрича и заплашва с ответен удар

От своя страна Кремъл категорично отхвърли обвиненията на Букурещ. От Москва обявиха твърденията за нарушено въздушно пространство за напълно „неоснователни“. Руската федерация официално обеща да отговори с твърди реципрочни мерки срещу Румъния заради експулсирането на техния дипломат.

