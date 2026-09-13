Хавай в тревога: Ураган може да връхлети за първи път от 155 години
Стихията се очаква да достигне района през уикенда
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Стихията се очаква да достигне района през уикенда
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