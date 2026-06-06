Казанлък и Дзинан - побратимени градове на розата, икономическото партньорство и нови общи хоризонти

В рамките на Празник на розата 2026 в Казанлък се проведе официална среща между побратимените общини Казанлък и Дзинан, насочена към задълбочаване на двустранното сътрудничество, развитие на икономическите отношения и разширяване на партньорството в областта на образованието и културата.



От страна на община Казанлък участие взеха кметът Галина Стоянова, заместник-кметът Аксения Тилева, председателят на Общински съвет Николай Златанов, както и експертът по международни отношения към общината Стела Радованова.



От страна на побратимената община Дзинан в делегацията участват г-жа Фу Лин, заместник-директор в дирекция „Международни отношения“, както и г-н Жанг Килонг, директор на дирекция в Генералния офис на Китайската комунистическа партия.



Кметът Галина Стоянова изрази благодарност към община Дзинан за предоставената възможност студент от Казанлък да се обучава с пълна стипендия в града, като подчерта значението на подобни инициативи за развитието на младите хора и укрепването на приятелските отношения между двете общини.



Председателят на Общински съвет Николай Златанов сподели, че първата визита от страна на Казанлък към Дзинан е била осъществена от представители на бизнеса в сферата на розопроизводството и машиностроенето. Той предложи да бъде организирана нова подобна визита, този път с фокус върху информационните технологии и IT сектора, с цел разширяване на икономическото партньорство в съвременни и високотехнологични области.



В хода на срещата бе споделена и идея за бъдеща инициатива – ежегоден световен конгрес на розопроизводителите, който да се провежда в Казанлък, с цел утвърждаване на града като глобален център на розопроизводството и традиционните български розови продукти.



Срещата затвърди добрите взаимоотношения между двата града, както и взаимното желание за разширяване на сътрудничеството в областта на икономиката, образованието, културата и иновациите

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