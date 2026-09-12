Казанлък и Дзинан - побратимени градове на розата, икономическото партньорство и нови общи хоризонти
Срещата затвърди добрите взаимоотношения между двата града
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Срещата затвърди добрите взаимоотношения между двата града
Град Дзинан обявява стипендиантска програма, предназначена за един студент от община Казанлък
Делегация на среща в Казанлък
По време на срещата бяха обсъдени ключови предложения от страна на Дзинан
„Диалогът на конфуцианството в града на изворите" – така се нарича фестивалът в китайския град Дзинан, който ще се проведе за 4 ти –път от 4 до 7 септ...
Казанлък се побратимява с Дзинан