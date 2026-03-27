Нова възможност за младите хора на Казанлък - стипендия за обучение в Китай

Община Казанлък съвместно с побратимения град Дзинан предлагат една изключителна възможност за академично развитие за казанлъшките кандидат-студентите.



Град Дзинан обявява стипендиантска програма, предназначена за един студент от община Казанлък, който ще има възможност да продължи своето образование в престижен китайски университет. В програмата участват утвърдени висши учебни заведения с международно признание и модерна образователна база:



- Shandong University



- University of Jinan



- Shandong Jianzhu University



В зависимост от избраното висше училище, таксите за обучение могат да бъдат изцяло или частично покрити.



Инициативата е в продължение на ползотворното сътрудничество между Казанлък и Дзинан и отваря нови хоризонти пред младите хора на нашия град. Програмата предоставя отличен шанс за придобиване на качествено образование, културен обмен и изграждане на международни контакти.



Кандидатите могат да се запознаят подробно с условията и възможностите за обучение чрез приложените информационни материали на трите университета, където ще открият информация за специалности и условия за прием.



Желаещите да кандидатстват следва да подадат необходимите документи в срок до 30 април 2026 г. (включително), на гише №2 „Деловодство“ в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък на адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“№6



За допълнителна информация и съдействие, кандидатите могат да се обръщат към Община Казанлък на тел. 0884 100 882 – Отдел „Mеждународно сътрудничество“.



Община Казанлък насърчава всички мотивирани млади хора да се възползват от тази уникална възможност и да направят следващата важна стъпка в своето образование.



Успех на всички кандидатстващи!



Link към документите можете да откриете тук:





