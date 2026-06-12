Казанлък и Дзинан - побратимени градове на розата, икономическото партньорство и нови общи хоризонти
Срещата затвърди добрите взаимоотношения между двата града
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Срещата затвърди добрите взаимоотношения между двата града
В срещата участваха представители на бранша и институциите
Зaтoвa oт бpaншa пpoдължaвaт дa нacтoявaт зa пpoмeни
Разчитат на т.нар. украинска помощ
Субсидията е като антикризисна мярка за ковид
Средствата по де минимис ще бъдат изплатени през септември
Новите изисквания на Здравното министерство ще донесат допълнителни разходи за бранша
Първият дипломат на Иран у нас предлага организирането на общ форум на български и ирански розопроизводители и преработватели
Производителите на розово масло искат промени в трудовото законодателство в часта за наемане на безработни хора. Това обяви Николина Узунова, изпълнит...
Родни производители на розово масло и на продукти от него подкрепят изцяло изложбата с тракийски съкровища в Париж и ще се включат в съпътстващия я б...