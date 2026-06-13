Казанлък и Дзинан - побратимени градове на розата, икономическото партньорство и нови общи хоризонти
Срещата затвърди добрите взаимоотношения между двата града
Следете всички новини, анализи и коментари за Побратимени. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Срещата затвърди добрите взаимоотношения между двата града
Те са изработени от децата от творчески клуб „Земята и ние” при центъра за подкрепа за личностно развитие под ръководството на Жанета Никифорова.
Кметът на община Банско Георги Икономов и колегата му от полския град Закопане Лешек Дорула подписаха договор за побратимяване на двете общини. „Радв...