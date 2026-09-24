Казанлък и Дидимотика надграждат приятелството и сътрудничеството си

Кметът на Казанлък Галина Стоянова и заместник-кметът Сребра Касева посрещнаха делегация от побратимения гръцки град Дидимотика.



Срещата бе посветена на възможностите за задълбочаване на партньорството и реализиране на бъдещи съвместни инициативи.



По време на разговорите бяха обсъдени участия на културни състави и групи от Казанлък в празници и събития в Дидимотика и населените места в общината, както и обменът на добри практики между местните общности.



В рамките на визитата гостите се запознават с културно-историческите и туристическите обекти на Казанлък – библиотеката, ЛХМ „Чудомир“, Исторически музей „Искра“, Музея на розата и Тракийската гробница.



Делегацията вече посети и село Долно изворово, където остана силно впечатлена от градината за зеленчуци. Гостите споделиха и възхищението си от чистотата и зеленината на Казанлък.



