Кметът на Казанлък Галина Стоянова и заместник-кметът Сребра Касева посрещнаха делегация от побратимения гръцки град Дидимотика.
Срещата бе посветена на възможностите за задълбочаване на партньорството и реализиране на бъдещи съвместни инициативи.
По време на разговорите бяха обсъдени участия на културни състави и групи от Казанлък в празници и събития в Дидимотика и населените места в общината, както и обменът на добри практики между местните общности.
В рамките на визитата гостите се запознават с културно-историческите и туристическите обекти на Казанлък – библиотеката, ЛХМ „Чудомир“, Исторически музей „Искра“, Музея на розата и Тракийската гробница.
Делегацията вече посети и село Долно изворово, където остана силно впечатлена от градината за зеленчуци. Гостите споделиха и възхищението си от чистотата и зеленината на Казанлък.
Казанлък и Дидимотика надграждат приятелството и сътрудничеството си
Срещата бе посветена на възможностите за задълбочаване на партньорството и реализиране на бъдещи съвместни инициативи
Кметът на Казанлък Галина Стоянова и заместник-кметът Сребра Касева посрещнаха делегация от побратимения гръцки град Дидимотика.
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