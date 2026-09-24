„Ескейп стая на колела“ в Стара Загора показва на младите хора как да разпознават риска от трафик на хора

Стара Загора е част от националната обиколка на „Ескейп стая на колела България 2026“ (Escape Truck Bulgaria 2026) - интерактивна инициатива, която поставя младите хора в контролирана, но максимално близка до реалността среда, за да им помогне да разпознават рисковете от трафик на хора и различните форми на експлоатация.

Инициативата беше официално открита днес на бул. „М. М. Кусев“ от секретаря на Община Стара Загора Николай Диков. На откриването присъства и Делян Иванов, директор на Дирекция „Правни дейности, обществен ред и административно обслужване“ в Община Стара Загора.

Преди началото на интерактивните сесии представителите на Община Стара Загора и журналисти разгледаха специално оборудваното пространство и се запознаха със сценария, през който преминават участниците. За гостуването в Стара Загора е избрана темата за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, като сценарият е изграден върху реални случаи и разкази на жертви. Част от най-тежките детайли са адаптирани заради участието на млади хора.

„Благодаря, че сте тук и че днес поставяме една изключително важна и сериозна тема по начин, който може да разтърси младите хора, а и не само тях. Важно е да не говорим единствено за превенция и информация, а да знаем как да разпознаваме реалните рискове и да не си затваряме очите пред тях“, заяви Николай Диков.

Той обърна внимание, че опасността често не изглежда като заплаха от самото начало. Зад обещание за работа, пътуване, по-добро бъдеще или ново познанство в социалните мрежи може да стои опит за въвличане и манипулация.

„Посланията днес са много ясни бъдете информирани, за да разпознавате риска. Мислете критично и не се притеснявайте да потърсите помощ, ако смятате, че имате нужда от нея. Най-човешкото е човек да помогне на човека“, подчерта секретарят на Община Стара Загора.

Ескейп стаята включва три последователни пространства, в които участниците имат около 20 минути, за да решават задачи, да откриват кодове и да проследят историята на човек, попаднал в ситуация на експлоатация. Обстановката е умишлено изградена така, че да пресъздаде усещането за изолация, несигурност и контрол, описано от реални жертви.

Главният експерт в Националната комисия за борба с трафика на хора Антоанета Димитрова обясни, че начините за набиране на жертви са се променили. Все по-често първата стъпка не е откритата принуда, а изграждането на доверие чрез внимание, подаръци, обещания и емоционална близост. Сред използваните подходи е т.нар. „lover boy“ модел, при който трафикантът се представя като човек, който разбира и подкрепя потенциалната жертва.

Особено значение имат социалните мрежи, където контактът може да започне напълно невинно. Затова един от основните съвети към младите хора е да не се предоверяват на профили и нови познанства, да бъдат внимателни към предложения за пътуване, работа или кариера в чужбина и да изграждат критично отношение към информацията, която получават онлайн.

„Говорете с децата си. Ние, родителите, трябва да сме първите, които усещат, че нещо се случва, и да ги насочим в правилната посока. Критичното мислене е изключително важно, особено за това поколение“, апелира Антоанета Димитрова. Тя насърчи младите хора при съмнение или проблем да се обърнат към човек, на когото имат доверие - родител, учител, психолог или приятел - и да не позволяват чувството за вина или срам да ги спира да потърсят помощ.

От името на Националната комисия за борба с трафика на хора главният експерт Ернеста Русева благодари на Община Стара Загора за домакинството, организацията и подкрепата за инициативата.

„Не искаме да накараме хората да се страхуват. Искаме да ги подготвим, защото колкото по-добре информиран е човек, толкова по-безопасен избор може да направи за бъдещето си“, посочи Ернеста Русева. По думите ѝ трафикантите често използват именно естественото желание на хората за по-добър живот и реализация. „Никой не е застрахован, но винаги има път за помощ и подкрепа. По-добре е обаче да сме информирани и да се предпазим, преди да попаднем в такава ситуация“, допълни тя.

След официалното откриване започнаха организираните посещения в ескейп стаята. Участниците преминават през преживяването в малки групи, а след края му могат да разговарят с експерти, да задават въпроси и да получат практически насоки за разпознаване на рисковите ситуации.

„Ескейп стая на колела“ гостува в България за втора поредна година. През 2025 г. инициативата е достигнала до над 1500 участници в рамките на 13 събития в 11 български града. Националната обиколка през 2026 г. преминава през 10 града в периода от 21 септември до 2 октомври, като Стара Загора е четвъртата спирка по маршрута.

Инициативата се реализира от Националната комисия за борба с трафика на хора в партньорство с фондация RESHAPE, Посолството на Кралство Нидерландия в България, УНИЦЕФ България, Центъра за изследване на демокрацията и Британския съвет в България, със съдействието на Международната организация по миграция в България, Българския младежки Червен кръст, фондация Open Space и Асоциацията на европейските журналисти - България.

Националната обиколка се провежда със съдействието на Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието и науката и в сътрудничество с общините и местните комисии за борба с трафика на хора в градовете по маршрута.

Трафикът на хора е реалност. Разпознай риска. Потърси помощ: 0800 20 100. При непосредствена опасност телефон 112.