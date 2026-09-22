Белоградчик отбеляза Деня на независимостта

Граждани и гости на град Белоградчик се събраха на площад „Възраждане”, за да отбележат 118 години от Независимостта на България. На честването присъстваха представители от Община Белоградчик и ръководители на местни организации и институции.

Г-н Ангел Георгиев – председател на Общински съвет - Белоградчик направи обръщение към присъстващите, за да честити празника и призова: „Днес, повече от всякога, трябва да си припомним, че истинската независимост не се измерва единствено с историческите събития. Тя се измерва и с нашата ежедневна отговорност към обществото, към родния край и към хората около нас. Да бъдем свободни означава да бъдем отговорни – към нашия град, към нашите семейства, към децата ни и към бъдещето, което оставяме след себе си. Независимостта се отстоява всеки ден – чрез честния труд, чрез уважението към закона, чрез образованието, културата и стремежа ни да изграждаме по-добра среда за живот. Тя живее във всяко добро дело, във всяко усилие да направим общността си по-силна, по-единна и по-достойна.”

В знак на почит бяха поднесени венци и цветя пред паметника на загиналите във войните от името на Община Белоградчик, Общински съвет - Белоградчик, Исторически музей, НУ „Васил Левски“, СУ „Христо Ботев”, Детска градина „Иглика“, ЦОП – Белоградчик, Дневен център – Белоградчик, Преходно жилище – Белоградчик, ЦНСТДБУ - Белоградчик и Пенсионерски клуб „Мадона”.

Тържеството продължи с изпълнения на малчуганите от Детска градина „Иглика“, школа „Народни танци” и вокална група „Звънчета” към Детски комплекс - Белоградчик. Изабел Станиславова и Искра Анатолиева представиха стихотворенията „Независимост“ и „Благословен завет“, а Никол Петрова изпълни песента „Молитва за България“. Празничната програма завърши с хоро, в което се включиха гости и граждани на града под скалите.