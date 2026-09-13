Потвърждение с биометрични данни при онлайн плащане с карта neon на tbi bank
За тези, които нямат настроени биометрични данни на смартфона си, банката продължава да предлага друга удобна и сигурна възможност
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За тези, които нямат настроени биометрични данни на смартфона си, банката продължава да предлага друга удобна и сигурна възможност
Модерното онлайн решение дава възможност за още по-бързи и сигурни онлайн плащания
За голямата седмична награда 1000 лв. участват всички, платили с Mastercard и запазили данните на картата си в Моят А1
В сравнение с първото тримесечие на миналата година техният брой е нараснал с над 37 %
Данъците за автомобилите и недвижимите имоти вече могат да се плащат онлайн чрез сайта на НАП. Услугата в момента работи за общините Столична, Велико...