Спешните помощи спасяват от фалит. Бизнесът се опаричи

Държавата стартира процедура по подпомагане на овощари в Кюстендилско, които претърпяха сериозни загуби от априлските студове, обхванали региони с череши, сливи и ябълки. След установени 100% пропаднали площи, стопаните с официални констативни протоколи ще получат държавни компенсации за покриване на разходите и предотвратяване на фалити.



Парите идват навреме за есенната сеитба

Финансовата инжекция ще бъде разпределена по линия на държавната помощ за компенсиране на щетите от неблагоприятни климатични събития. Областната дирекция „Земеделие“ в Кюстендил вече приключва обработката на заявленията, за да може средствата да бъдат преведени по сметките на производителите преди началото на есенно-зимния сезон. Стопаните споделят, че тези суми са жизненоважни, тъй като ще покрият инвестициите за препарати, резитба и обработка на почвата, които са направили напразно в началото на годината.

Природата удари най-силния овощен сектор у нас

Регионът, известен като „Овощната градина на България“, пострада тежко от необичайните за края на пролетта минусови температури. Сланите удариха цъфналите дървета в критичен момент, което доведе до пълно компрометиране на реколтата в десетки села около Кюстендил. Експертите подчертават, че без тази навременна държавна намеса секторът е бил изправен пред реален риск от масови фалити и сериозен скок на цените на родните плодове по пазарите.