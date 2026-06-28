Гълъб Донев с нови подробности за осигуровките и промените в администрацията

Нови подробности за осигуровките на чиновниците и промените в държавната администрация изнесе финансовият министър Гълъб Донев.

По отношение на решението държавните служители да плащат сами част от осигуровките си Донев заяви в студиото на "120 минути", че това ще се усети като постъпление в бюджета едва през 2028 г. Според него държавните служителите ще са облагодетелствани, тъй като ще получават по-високи обезщетения и ще плащат по-нисък данък.

„Когато преди години държавата пое личните им осигуровки, заплатите им бяха намалени. Сега връщаме справедливостта – увеличаваме възнагражденията с размера на личната осигурителна вноска, която те ще започнат да плащат“, обясни той.

Донев не смята, че няма достатъчно време за реформа в администрацията до края на годината. Той подчерта, че е нужен задълбочен функционален анализ. Реформата ще се случи и ще бъде отразена с Бюджет 2027, по думите му. Няма да се откажем да имаме по-работеща и ефективна държавна администрация, каза още той.

Бюджетът показа това, което бе крито през годините. Този бюджет ще отвори вратата на нормалността в държавата, заяви финансовият министър.

Той посочи, че властта поддържа връзка с Европейската комисия заради високия дефицит. По думите му дефицитът от 5,7% може да се коригира само с мерки, свързани с приходната част или ограничаване на разходите. Според него не бива да се действа рязко, а е нужно плавно снишаване. Донев отбеляза, че Бюджет 2026 дава шанс на икономиката да работи и да имаме по-висок ръст на БВП.

Министърът добави, че най-кресливи са тези, които са докарали този размер на дефицита. Той поясни, че в дефицита от 5,7 процента влизат проекти на общините и неразплатени фактури от АПИ.

Той защити повишаването на цената на винетките. Донев напомни, че през 2025 г. те са били намалени, за да спадне инфлацията и страната ни да влезе в еврозоната. По думите му ръст от 30% звучи стряскащо, но реалното увеличение е средно с 1,20 евро.

Финансовият министър подчерта, че е спряна обществена поръчка за доставката на мантинели за близо 500 000 евро. Той подчерта, че правителството няма да разплаща поръчки, криещи корупционен риск. Донев добави, че зад въпросната поръчка наднича сянката на бивш премиер.

Повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро няма да ощети работещите на високи заплати, смята Гълъб Донев, защото те ще получат повече права:

„Не е толкова стряскащо това увеличение за хората, които са близо да пансионната възраст, те бързо ще усетят разликата, защото ще усетят по-висок размер на пенсията“, каза още той.

А дупката в бюджета за тази година финансовият министър обясни с лошото наследство и неразплатени задължения от предишните управляващи:

„Всички числа, това, което беше крито през годините, затова той изглежда по този начин и той трябва да отвори вратата на нормалността в държавата. Може да се коригира само с мерки с приходната част или мерки с ограничаване на разходната част, но мерките които се прилагат в разходната част, не трябва да са резки и да водят до шокови изменения в доходите“, заяви финансовият министър .

Очаквайте подробности!

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