Гълъб Донев: Имаме амбицията България да стане енергиен лидер в Югоизточна Европа

„България стана пълноправен член на еврозоната от 1 януари 2026 г. От 29 юни България стана и 21-ият член на Европейския механизъм за стабилност. Това са две важни дати в присъединителната история на България към пълноправно членство в Европейския съюз и еврозоната“. Това каза министърът на финансите Гълъб Донев на Конференцията на високо равнище „Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в Европейския механизъм за стабилност (ЕМС)“, която се провежда днес в София. Форумът е организиран съвместно от Министерството на финансите на България и Европейския механизъм за стабилност.

„Това членство не е само последната стъпка към тази интеграция във финансовата архитектура на Европейския съюз. Това е един нов етап от нашето членство, който поставя пред нас още по-голяма отговорност за ролята, която има България като пълноправен член на еврозоната и като член на Европейския механизъм за стабилност“, заяви Донев.

По думите му чуждестранните инвеститори също имат по-голямо доверие в българската икономика и във фискалната стабилност на България. „Чуждестранните инвестиции в България от началото на годината за първото полугодие нараснаха почти двойно, сравнено с предходната година“, каза финансовият министър.

„Някой ще каже, че 50% от това нарастване са реинвестиране на печалбата от вече съществуващи чуждестранни инвеститори, които развиват дейност и функционират в България. Но останалите 50% са нови чуждестранни инвестиции, които намериха България именно заради това, че тя стана член на еврозоната, че показва един от най-добрите резултати, че има един стабилен икономически растеж“, заяви Донев.

Той посочи, че според него икономическият растеж на България е по-висок от този в еврозоната.

„Да, този растеж е по-висок от растежа в еврозоната, докато Европейската централна банка дава прогноза за ръст в страните от еврозоната 0,9%. Ръстът на България е чувствително по-висок, той е към 2,8-2,9%. Много над средното, почти три пъти от ръста в еврозоната“, каза министърът.

По думите му друго предизвикателство, което е дало членството в еврозоната от 1 януари 2026 г., е повишаването на кредитния рейтинг на България.

„Не на последно място, пазарите оценяват и инвеститорите оценяват това, че България има стабилно редовно правителство. Правителство, което има и стабилно парламентарно мнозинство“, каза финансовият министър.

„Прогресивна България, правителството на Прогресивна България има над 50% от местата в българския парламент, което дава ясен сигнал към чуждестранните инвеститори, към българския бизнес, към българските домакинства, че тези резултати дават една устойчивост и предвидимост на политиката, която ще води правителството в България“, заяви Донев.

„Членството в еврозоната е голяма отговорност за България, защото ние досега, ако приемахме всяко едно решение по отношение на следваните политики, които трябва да следват, сега ние ставаме част от тези решения“, обясни министърът.

По думите му България запазва финансовата си стабилност и устойчивост чрез мерките, заложени в управленската програма и в сферата на публичните финанси.

„Еврозоната за нас е нещо много повече, тъй като приоритетите, които имаме, са линейно разпространени в много сфери от икономическия живот на България и на Европейския съюз и на еврозоната“, каза финансовият министър.

„Ние имаме своите амбиции България да се превърне в лидер в Югоизточна Европа в сферата на енергетиката. Ние имаме всички предимства и всички неща, които трябват България да стане такъв лидер. България и сега е лидер в енергетиката, но трябва да се развие“, заяви Донев.

По думите му диверсификацията на енергийните коридори и доставките е от значение за предотвратяването на бъдещи кризи.

„Енергетиката показва, че през последните години, ако не обръщаме достатъчно внимание, ако не държим сметка за диверсификацията на енергийните коридори, потоци, пътя на доставката на суровините, на електроенергията, на горивата, ние ще се окажем в поредната криза и ще изпитаме поредния инфлационен шок“, заяви Донев.