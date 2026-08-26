Пеканов проговори за големите пари, обяви най-важната цел

Голямата цел на кабинета "Радев" обяви вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

България е получила около 70% от средствата по Плана за възстановяване, като целта е да бъдат усвоени над 95% от средствата, заяви Пеканов в интервю за БНТ.

Той посочи, че през последните месеци, включително през август, е работено активно по изпълнението на заложените задачи.

Пеканов припомни, че за последните пет години по Плана е била свършена значителна работа, но е имало и забавяния.

„В момента сме на около 70% и аз съм уверен, че ще получим над 95, надявам се и по-близо до 100% от всички средства. Защото в последните месеци, включително и през лятото и през август, се работеше всеки един ден, за да се свършат всички задачи, някои от тях дълги години неглижирани."

Наложи се премиерът Радев да спечели изборите, за да има пълно мнозинство и да се приеме закона за върховенството на закона, както и за държавния служител. Това печели доверието на Европа, посочи той.

Приемаме законите, приемаме и инвестициите, каза още Пеканов.

Той похвали бившият министър на транспорта Гроздан Караджов за работата му за влаковете Шкода".

Атанас Пеканов се ядоса на хулиганите със спрейове, които драскат по новите мотриси. Той обясни, че вече се водят разговори с вътрешния министър за по-строга охрана и всеки вандал, който реши да рисува по влаковете, да бъде хващан и залавян на място.

"Предстои да се правят нови покупки на подвижен състав", издаде още Пеканов плановете за модернизацията на БДЖ.

Върховенството на закона пък е спирало много от чуждестранните инвеститори, но проблем с това били още бавната администрация и корупцията, стана ясно още от думите на Атанас Пеканов.