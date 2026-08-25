НС прие: Чиновникът попълва тест за почтеност. Ето какво става като не го издържи

От 1 декември за позициите с висок корупционен риск в държавната администрация ще се държат тестове за почтеност. Това обаче ще става само за бъдещи назначения и няма да засегне близо 20 000 служители, заемащи в момента такива длъжности. Това гласуваха днес окончателно депутатите с промени в закона за държавния служител. С приемането на промените днес на извънредно парламентарно заседание приключи бързането с изпълнението на ангажиментите ни по Плана за възстановяване и устойчивост.

Опозицията съсипа от критики текстовете, че позволяват произвол, субективна преценка и много вратички да се заобиколят новите изисквания, но управляващите ги гласуваха такива, каквито ги бяха замислили. Така от 1 декември в администрацията ще има служители, които заемат високорискови позиции без тест за почтеност. Ще има и такива, които ще ги заемат въпреки провала си на такъв тест. А ще има и трета категория – тези, които изпълняват закона и са издържали успешно теста, преди да заемат ключова длъжност.