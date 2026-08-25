САЩ с ключова новина за наш военен полигон

Американската армия обяви българския учебен полигон "Ново село" за безценен ресурс и една от най-ефективните и оперативно значими тренировъчни бази на НАТО. Това се казва в публикация на сайта на Сухопътните сили на САЩ, посветена на българската военна база.

Според американските военни учебният полигон "Ново село", който е в центъра на източния фланг на НАТО, дава възможност на три стълба да се обединяват всеки ден за гарнизона на армията на САЩ в Черно море: готовност, единство на целите на НАТО и партньорство с общността. Заедно те дават възможност на силите на САЩ, съюзниците от НАТО и българските общности да проектират възпиране.

Мисията на Сухопътните войски на САЩ на учебния полигон "Ново село" е основана на поддържането на устойчива готовност и на способността за подготовка в автентична оперативна среда, се разказва още в материала.

Подп. Блеър Дауни, командир на 1-ви батальон, 36-ти пехотен полк, описа българската военна база като безценен ресурс, който осигурява "възможността за изграждане на готовност близо до полигона, без времето и разходите за преместване на батальон през континент за обучение".

Според Дауни географското разположение на полигона предоставя стратегически предимства. Стрелковите райони, комплексът за огнева подготовка и обширните маневрени райони са разположени в непосредствена близост един до друг. По този начин се ограничава необходимостта от продължително придвижване между отделните райони и се освобождава време за продължителна, интензивна и непрекъсната подготовка.

"Самият терен, гъсти гори, стръмни възвишения и открито маневрено пространство, дава на всяко формирование истински проблем за решаване", обяснява Дауни.

Той посочва също, че разрешеното въздушно пространство позволява използването на безпилотни летателни апарати, когато това е предвидено в плана за подготовка. Според него професионализмът на 7-мо командване за подготовка на Сухопътните войски и на Българските сухопътни войски осигурява необходимата гъвкавост за провеждане на подготовката.