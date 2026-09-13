САЩ с ключова новина за наш военен полигон
Информацията е от Сухопътните сили на щатите
Следете всички новини, анализи и коментари за Военен Полигон. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Информацията е от Сухопътните сили на щатите
Към момента няма информация каква е площта на пожара и какво е засегнал
Стара Загора. Старозагорската районна прокуратура е протестирала решението на общинските съветници за провеждане на местен референдум за съдбата на во...