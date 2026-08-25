Военният министър разкри голям грях на наши политици. Истината за Иран

Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление подпомагана от български политици. Това заяви военният министър Димитър Стоянов преди старта на извънредното заседание на ресорната парламентарна комисия днес. Той уточни, че няма как да сподели разузнавателни данни за потенциална заплаха от страна на Иран.

"Виждаме какъв е резултатът - тази операция ще продължи. Трябва да се гледа много по-сериозно в това отношение и да има много по-голяма отговорност сред българските политици, когато коментират безотговорно такива позиции от иранска страна", допълни той.

За американските самолети-цистерни Стоянов каза, че те са заминали така, както е било планирано.

"За това ние имахме предварителна информация, просто тя нямаше как да бъде споделена с българското общество. Има темп на операцията и този темп се спазва", обясни министърът.

Вчера стана ясно, че Техеран е информиран за напускането на американските самолети цистерни от България. Това стана ясно от седмичния брифинг на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Той подчерта, че Иран няма проблем с българския народ, но разглежда предоставянето на военни бази, съоръжения и оборудване за действия срещу страната като съпричастност към евентуална агресия.

Според Багаи никоя държава няма причина да се притеснява от Иран, освен ако не предостави своя територия и инфраструктура за нападение срещу Ислямската република. И бе категоричен, че Техеран си запазва правото да реагира срещу мястото, откъдето би произлязла евентуална атака.

Изявлението бе и условно предупреждение към държавите, които биха предоставили свои военни съоръжения за действия срещу Иран.

Самолетите на американските военновъздушни сили напуснаха авиобаза "Безмер" на 22 август. Тогава министър Стоянов заяви, че по време на престоя им всички полети са били с тренировъчна цел над територията на съюзни държави и не са извършвани мисии в южна посока.

Според българските власти страната не е участвала във военни действия срещу Иран и към момента няма данни за пряка заплаха за националната сигурност. 3 дни по-рано Ислямската република отново бе отправила заплаха към България заради самолетите.