Социолози обявиха! Моделът „Борисов“ се заменя с Новото начало  

България влиза в нов политически етап, в който моделът "Борисов" се заменя с модел, свързан с "ДПС-Ново начало" и Делян Пеевски. Това заяви политологът Първан Симеонов, който заедно със социолога Добромир Живков бяха гости на неделното издание на "120 минути" по bTV.

"Във вторник беше официализиран финалният етап на модела 'Борисов'. Ние вече влизаме в следващия етап - Делян Пеевски ли ще бъде, 'Новото начало' ли ще бъде, той е по-различен, но е доразвитие на модела, който имаме до момента", коментира Добромир Живков.

Първан Симеонов направи анализ на емоционалния монолог на Бойко Борисов от вторник, два дни след изборите в Пазарджик.

"Наблюдавахме емоционална сцена без особен план. Плам имаше, но план нямаше. Не виждам нищо друго освен раздразнението на човек, който вижда, че Пеевски настъпва, а Борисов няма ход. Това е терапевтично говорене пред група", каза политологът.

Според него логичният ход за Борисов в тази ситуация би бил да поиска да стане премиер. "Ако бях на мястото на Борисов, сега бих поискал да съм премиер - срещу някаква форма на влизане на 'Новото начало' във властта. Това би изглеждало като добра сделка, защото 'Новото начало' така и така влиза. То, вероятно, е влязло през задния вход в ГЕРБ много отдавна. И Борисов знае това", обясни Симеонов.

Той прогнозира, че след изборите в Пазарджик на национално ниво прагматичният вот - "занаятчийски, зависим, купен" - ще започне да се ориентира към "ДПС-Ново начало".

Според него не е изключено сблъсъкът оттук нататък да бъде между Пеевски и президента Румен Радев. Що се отнася до "Има такъв народ", Първан Симеонов отбеляза, че партията винаги е готова на "красиви жестове", а ако изборите бъдат по-нататък, това би било по-добре за Румен Радев.

Анализаторите подчертаха, че България е на абсолютно нов етап в политическото си развитие, който вече е официално обявен.

