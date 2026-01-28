Първан Симеонов сравни поведението на Борисов и Радев

Социологът от агенция „Мяра“ Първан Симеонов направи интересно сравнение между поведението на основните политически играчи – Радев и Борисов.

Докато Радев се опитва да консолидира наказателен вот срещу цялото статукво, лидерът на ГЕРБ Борисов предприема маневри за „меко“ подриване на новия опонент, каза Симеонов в ефира на „Дарик Радио“.

Бойко Борисов сигурно търси комфортна зона. Ако има мисъл тук, това е, че той иска да си вземе от консервативната публика и да подрине Радев", анализира социологът, визирайки медийните изяви на лидера на ГЕРБ в популярни подкасти.

Целта е ясна – директен достъп до публиките, които биха симпатизирали на Радев или „Възраждане“, категоричен е той.

В същото време Румен Радев вероятно е заложил на стратегия да обяви политическия си проект в последния възможен момент. Името му ще остане загадка до самия старт на кампанията, смята Симеонов.

Според него стратегията на бившия държавен глава не е да предлага детайлна програма, а да наложи нов стил на „политически реализъм“.

Изказването идва на фона на днешните спекулации и последвалото опровержение от екипа на Радев, че регистрираната марка „Нашата България“ е името на новата формация.

"Ние нямаме данни още. Ще имаме към средата на февруари най-рано. Сега можем само да спекулираме", призна директно Симеонов, подчертавайки, че в момента тежестта пада върху имиджа, а не върху социологическата фактология.

Според анализатора, липсата на конкретика е търсен ефект от Радев.

Очакванията са проектът да се позиционира в пространството „център-изток“ – ниша, освободена от електоралния срив на БСП и липсата на представителство за по-консервативните, но не крайно десни избиратели.

Въпреки ентусиазма около „новия спасител“, Симеонов предупреди за капаните на този модел. "Като антисистемен и антистатукво проект – Радев ще звучи, че е срещу всички. Това са класически форми, но те са отдавна измислени", заяви той.

Големият въпрос остава икономическата и управленска цена на поредния политически експеримент. Социологът отбеляза лаконично, че "България дори като финанси не е добре", но политическият дебат продължава да се плъзга по повърхността на личностните конфликти и скандали, вместо да адресира структурните проблеми.

Симеонов предупреди за тревожна диагноза в състоянието на общественото доверие. "В този момент демокрацията е много чуплива", обобщи Симеонов, посочвайки, че едва 16% от българите вярват в силата на своя глас. В тази среда, появата на силна фигура като Радев е нож с две остриета – може да консолидира енергията за промяна, но и да засили авторитарните нагласи, ако институциите продължат да буксуват.

