Социолози лансираха нова дата за изборите в България

Предсрочните избори вече не са хипотеза, а почти сигурен сценарий, а ключовият въпрос, който може да преобърне цялата политическа картина, е дали президентът Румен Радев ще влезе в директна партийна битка. „Имаме първи върнат мандат, ще има още два и не се вижда възможност за съставяне на кабинет в този парламент“, заяви пред бТВ социологът Димитър Ганев от Тренд, като определи 29 март като „оптимистична“ дата за вот.

Според Ганев без ясен отговор дали ще има партийна инициатива на Румен Радев всякакви прогнози за бъдещия парламент са безсмислени. „Това ще стане ясно в следващите две седмици. Няма да се бави много“, подчерта той, с което на практика постави политическата система в режим на изчакване. По думите му именно евентуалното „скачане“ на Радев в политиката е факторът, който може да размести всички сметки.

Социологът Първан Симеонов от Мяра добави, че освен 29 март като възможна дата за избори се очертава и 19 април, заради смяната на времето, Великден и поредицата ваканции. Но според него истинската интрига не е календарът, а ходът на държавния глава. „Въпросът е скача ли Радев и дали ще бъде с мнозинство. Има логика да ги остави всички да свикнат с мисълта, че няма да е и този път, и точно в последния момент да вземе да скочи, ползвайки чужда регистрация“, коментира Симеонов.

Ганев очерта и ефекта от подобен ход, ако президентът все пак се включи в изборите с партия. По думите му това ще доведе до силна мобилизация както на противниците на Радев, така и на нови избиратели, които досега не са виждали свое политическо представителство. „Най-много нови избиратели ще припознаят новата формация. Колко ще са те – това вече е ключовият въпрос“, посочи той и предупреди, че страната е изправена пред ситуация, в която се обсъжда нещо, което все още формално не съществува.

И двамата социолози са категорични, че ако Радев реши да влиза в изборите, единственият работещ вариант е оставка и лично оглавяване на проекта. Всяка друга конструкция би се провалила. Според Първан Симеонов големият тест за президента ще бъде дали ще успее да мобилизира т.нар. антивот - протестен вот срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски. Той допусна и възможност за тематично антикорупционно мнозинство между сили, които иначе не биха си говорили, като отбеляза, че през последната година отношенията между Радев и ПП-ДБ са видимо по-вежливи.

