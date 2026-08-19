Министър Василев получи ключова роля преди президентския вот

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев поема една от най-чувствителните задачи преди президентските избори на 25 октомври - координацията на организационно-техническата им подготовка. Решението е взето от Министерския съвет и обхваща изборните книжа и материали, удостоверяването на машините за гласуване и техническото осигуряване на видеонаблюдението.

Василев ще работи съвместно с останалите отговорни министри и ще докладва на премиера за подготовката до окончателното обявяване на резултатите. "Ще направим всичко по силите и правомощията си, за да се проведат възможно най-прозрачните избори", заяви той.

Вотът вече има официален календар

Президентските избори бяха насрочени от Народното събрание на 31 юли за 25 октомври 2026 г., а решението беше обнародвано в "Държавен вестник" на 4 август. На 13 август Централната избирателна комисия прие и официалната хронограма за подготовката и провеждането на вота.

Машинният вот влиза в отговорностите му

Сред задачите на Василев е съгласуването с ЦИК на условията за изработване, доставка и съхранение на изборните книжа и материали. Министерството ще има и пряка роля при машинното гласуване.

"Съгласно Изборния кодекс Министерството на иновациите и дигиталната трансформация отговаря и за удостоверяването на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване. Това става съвместно с Българския институт по метрология и Българския институт за стандартизация", заяви Василев.

Камерите също минават през министерството

На министъра е възложено и техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането в изборния ден. За хода на подготовката той ще информира премиера заедно с министрите на вътрешните работи, външните работи, регионалното развитие и правосъдието, а правителството обещава регулярно да съобщава какво е свършено.

Министерството вече е открило и специален електронен адрес [email protected], на който гражданите могат да изпращат предложения за организационно-техническата подготовка на изборите.

"Кой ще бъде следващият президент, решават българските граждани. Нашата работа като правителство е да гарантираме, че всяка стъпка от процеса е прозрачна, а всеки глас - отчетен точно", заяви Василев.