Край на чиновническия рахат. Режат администрацията

Съкращения и оптимизация на администрацията обсъжда "Прогресивна България". Това съобщи председателят на Икономическата комисия в Народното събрание Стефан Белчев в ефира на Нова тв. Оптимизация на публичния сектор е един от приоритетите в управленската програма на кабинета "Радев".

„Ще има актуализиране на част от политиките в държавната администрация“, каза Белчев и уточни, че вече са готови функционални анализи в редица институции. „От тях ще се види къде има дублиране на дейности, къде могат да се закрият излишни щатове. Защото, съгласете се, че има и такива“, посочи председателят на Икономическата комисия.

За убийството на Илиян Филипов

Депутатът определи убийството на Илиян Филипов като „много тежък криминален инцидент“, но заяви, че не би си позволил да коментира евентуални размествания в сенчестия бизнес.

„Като един редови гражданин мога да кажа, че това е един много тежък криминален инцидент, за съжаление, завършил с убийство. Радващо е, че органите на реда светкавично разкриха това престъпление. Вече ще се види има ли някакъв поръчител по-нагоре във веригата или става въпрос за лична основа“, заяви той в предаването „На Фокус”.

По думите му следва да се изясни дали зад престъплението стоят неуредени отношения и сделки. Той поздрави органите на реда за бързото разкриване на случая и добави, че предстои да се види как прокуратурата ще изпълни своите задължения.

Критиките към Демерджиев

Белчев коментира и критиките на опозицията към вътрешния министър Иван Демерджиев. „Опозицията затова е опозиция - за да може да създава напрежение. И това е нормално. Но аз имам лични впечатления от господин Демерджиев и смятам, че той до момента поне си върши перфектно работата във всяко едно отношение и се надявам така и да продължава“, подчерта Белчев.

Износът на горива не застрашава цените

По темата за горивата той защити решението на управляващите за отпушване на износа и посочи, че не вижда пряка връзка между износа и евентуално увеличение на цените им в България. „В момента на практика в страната „Лукойл“ произвежда повече гориво, отколкото ние можем да консумираме. То се складира в специалните складове на рафинерията, но в момента те преливат и по някакъв начин горивото трябва някъде да се дистрибутира“, обясни той.

Според Белчев натрупването на прекомерни количества гориво може да доведе до блокиране на работата на рафинерията. „В един момент самата рафинерия ще бъде блокирана, а после много трудно може отново да се пусне в работен режим“, обясни председателят на Икономическата комисия в НС. И подчерта, че цените на горивата се определят на пазарен принцип. „Лукойл“ е един пазарен играч, така че следва борсовите политики по целия свят. Виждате, че горивото навсякъде скача“, заяви Белчев.

Най-ниски цени на бензин и дизел

Той посочи, че България остава сред страните в Европейския съюз с най-ниски цени на бензина и дизела, като според него по-ниски са цените единствено в Малта. Белчев не се съгласи с тезата за драстично обедняване на българите. „На фона на останалите страни виждате, че нашата средна работна заплата се повишава с едни от най-високите темпове в Европейския съюз“, каза той.

Свръхпечалбата на банките

По отношение на данъка върху свръхпечалбите той посочи, че подобна мярка не е прецедент. „Облагането на свръхпечалбите, или така наречения windfall tax, в определени икономики е нещо, което е допустимо и се е случвало“, каза Белчев. По думите му еднократният данък ще засегне финансовия сектор, включително банки, застрахователни дружества и фирми за бързи кредити, както и компании в търговията, услугите, телекомуникациите и енергетиката.

Белчев коментира и данните за значителен ръст на печалбите в банковия сектор. „Аз не съм изследвал банковия сектор, но не мога да се съмнявам в думите на финансовия министър“, заяви той. Според него, ако действително се потвърди значителният ръст на печалбите, еднократното облагане е оправдана мярка. Той не изключи приходите за държавата да бъдат в размер на милиарди, но уточни, че окончателните разчети все още се подготвят от Министерството на финансите.

Бюджетът

По темата за бюджета Белчев заяви, че управляващите ще се стремят едновременно към социална поносимост за семействата и към запазване на добрата бизнес среда. „За първи път от много години ние имаме не само опити, а и конкретни мерки за понижаване на дефицита в нашата страна“, каза той. По думите му целта е дефицитът да бъде сведен от 5,7% до 3,8%, а при благоприятно развитие дори до 3,5% през следващата година.

Държавният дълг

Той коментира и новия държавен дълг и посочи, че лимитът за тази година е 10,1 млрд. евро, като до момента са използвани около 6,5 млрд. евро. „За тази година дългът, който теглим, е с една четвърт по-малко от дълга, който е бил изтеглен за миналата година“, заяви Белчев.