Христанов влиза в битката за „Дондуков“ 2. Не казва кой е избрал за вице

Решението на бившия министър на земеделието и храните Иван Христанов да се кандидатира за президент не е било спонтанно, а е резултат от 15-месечна работа на инициативен комитет.

„Този процес започна преди 15 месеца от инициативен комитет, който работеше изключително интензивно“, каза Христанов по NOVA.

По думите му на предстоящите избори трябва да бъде заявена „силна, надпартийна, гражданска, народна позиция“ за кандидат за президент.

Кандидатът за вицепрезидент вече е избран, но името му ще бъде обявено при внасянето на документите. Христанов го определи като човек с граждански, обществен и експертен профил.

„Имаме нужда от силен общественик, силен експерт, който да спечели доверието на хората“, коментира той.

Христанов допълни, че вече е провел десетки срещи с хора в различни части на страната.

Той подчерта, че по време на служебния кабинет се е деполитизирал, а същия подход възнамерява да следва и в предизборната си кампания.

„България много си изпати, когато президентите ни бяха политизирани, когато бяха издигани от партийни щабове и изборът беше предрешаван в няколко политически кабинета“, заяви Христанов.

Според него представянето на президентската институция през последните 25-30 години е разочароващо. Той постави акцент и върху правото на президента да налага вето.

„Инструментът на ветото е изключително важен. Когато президентът има право на вето и види, че бюджетът не отстоява интересите на обикновените хора, а в същото време стимулира олигарси, той трябва да наложи вето“, каза още Христанов.

Датата на изборите за президент и вицепрезидент 25 октомври бе определена от Народното събрание на последното заседание преди парламентарната ваканция. Според Конституцията ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат, в седемдневен срок се провежда балотаж.

На 24 юли т.г. Илияна Йотова официално обяви, че ще е претендент за „Дондуков“ 2, издигната от инициативен комитет. Първа политическа подкрепа тя получи от БСП, а ден след това „Прогресивна България“ също застана зад кандидатурата ѝ.

На 3 август т.г. деканът на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Даниел Вълчев заяви, че няма да участва в предстоящите президентски избори, след като неговото име се дискутираше в публичното пространство.

От Българския земеделски народен съюз (БЗНС) обявиха, че номинират Николай Ненчев и Цвета Кирилова за кандидати за президент и вицепрезидент през юни.

Бившият служебен премиер Андрей Гюров, чието име се споменава в публичното пространство във връзка с предстоящите президентски избори, коментира, че решението дали ще се кандидатира за президент трябва да се вземе премерено, а не припряно.