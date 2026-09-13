Христанов влиза в битката за „Дондуков“ 2. Не казва кой е избрал за вице
15 месеца инициативен комитет работи по кандидатурата
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15 месеца инициативен комитет работи по кандидатурата
Всички в НС приеха повторно Изборния кодекс в същия му вид...
Парламентът отхвърли ветото на президента. 135 депутати подкрепиха вече приетите текстове на Изборния кодекс, 27 бяха против, 3-ма се въздържаха. БСП...
Правосъдният министър Екатерина Захариева подкрепи президента Росен Плевнелиев за Изборния кодекс. "Изказват се различни мнения относно референдума,...
Каракачанов категоричен: Не го ли отхвърлим, излизаме от властта В парламента за разглеждане ще влезе президентското вето върху текстове от Изборния...
Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните п...