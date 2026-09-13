След поредицата от взривове! Спешно проверяват всички складове за боеприпаси
Не изключи външна намеса, но подчерта, че има небрежност и неглижиране
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Не изключи външна намеса, но подчерта, че има небрежност и неглижиране
Президентът поиска службите да оценят зачестилите инциденти на фона на ескалацията в Украйна и Близкия изток
Случаите са от София, Пловдив и Бургас
Все още няма конкретен отговор правилно ли са съхранявани пиротехническите средства
Пътят бе затворен заради взрив в склад за пиротехнически изделия
Във фаталната вечер се подготвяла пиротехника за голяма сватба
Пламнаха поредни складове
По думите му складът не е направен по военния правилник
Жителите на Елин Пелин искат да помагат, чакат да ги повикат
През първото тримесечие на 2024 г. са започнати проекти с близо 74 000 кв. м отдаваема площ
Ето кога ще получат компенсации
От компанията твърдят, че машините няма как да заместят напълно човешкия фактор
Телата вероятно са били съхранявани в продължение на няколко години
Серия взривове избухнаха в складове за боеприпаси с отпаднала необходимост край Карнобат
Най-предпочитаният маршрут за транспортиране на украинска пшеница е през дунавските пристанища Рени и Измаил, после през Констанца
Търговците искат да спре износът
Доминират проектите по поръчка и за собствено ползване
Става въпрос за изискването производителите на акцизни стоки да подават картина към Агенция “Митници”
Зачестяват запитванията за обекти до 1000-2000 кв. м в рамките на София
Причините все още не са установени, полицията не изключва версията умишлен палеж