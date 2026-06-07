Само един наш град се нареди сред съкровищата на Европа

Созопол се нареди сред съкровищата на Европа. Той стана единственият български представител, който попадна в класацията на Travel + Leisure за най-красивите малки градчета на Стария континент, съобщи Lifestyle.bg.

Разположен върху тесен полуостров на Южното Черноморие, градът впечатлява с калдъръмените си улички, старинните къщи с червени покриви и гледките към морето. Към това добавете красиви пясъчни плажове, живописно рибарско пристанище и кухня, която съчетава най-доброто от балканските и средиземноморските традиции. Созопол е и важен културен център. Всяка година в края на лятото тук се провежда фестивалът "Аполония", който събира артисти от България и чужбина.

Ето и останалите градове в класацията:

Блед, Словения

Сен Жан дьо Люз, Франция

Отранто, Италия

Кадакес, Испания

Цел ам Зее, Австрия

Ганджи, Сицилия

Ротенбург об дер Таубер, Германия

Сейдисфьордюр, Исландия

Отепя, Естония

Цермат, Швейцария

Обидуш, Португалия

Ровин, Хърватия

Кастелсардо, Сардиния

Амбълсайд, Англия

Пирги, Гърция

Телч, Чехия

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