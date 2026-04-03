Българите незабавно да напуснат Близкия изток

Предвид нестихващата регионална ескалация в Близкия изток МВнР отново потвърждава препоръката си за незабавно напускане на кризисните зони с все още наличните търговски полети или по сигурни сухопътни маршрути.

От МВнР информират българските граждани, намиращи се на територията на Кувейт, че поради преустановяването на търговските полети от международното летище в столицата отпътуването от страната към момента може да бъде осъществено по сухопътен маршрут през територията на Саудитска Арабия, откъдето се изпълняват граждански полети.

За организиране на сухопътното придвижване от външното ни министерство препоръчват да се установи директен контакт с местни превозвачи, извършващи международен автобусен транспорт, посочва БТА. Необходимо е да се получи виза, отбелязват от МВнР.

Предвид значителните рискове, докато са все още на територията на Кувейт, българските граждани следва да се запасят с достатъчно храна, вода, лекарства и други стоки от първа необходимост, да проявяват бдителност и да следват инструкциите на местните власти. При въздушна тревога трябва да се установят на сигурно място в дома си, друга безопасна сграда или в оборудваните от властите убежища, обясняват от МВнР. Информация за оборудваните от властите убежища може да бъде намерена тук.

Кувейт съобщи по-рано днес, че иранската армия е поразила негова инсталация за обезсоляване на вода.

